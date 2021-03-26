Arsuz belediyesinden gayrimenkullerin kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacak istekliler; Her taşınmaz için ayrı, ayrı Taşınmaz Kira Şartnamesinin ilgili maddesinde yazılı tüm belge ve dekontları dosya halinde ihale tarihinden bir gün önce 12/04/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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