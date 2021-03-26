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Ekonomi
Haber Giriş: 26.03.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Arsuz belediyesinden gayrimenkullerin kiralama ihalesi

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Arsuz belediyesinden gayrimenkullerin kiralama ihalesi

Arsuz belediyesi 6 (altı) adet taşınmazın kiralama ihalesini 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45’nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  ihaleye katılacak istekliler;  Her taşınmaz için ayrı, ayrı Taşınmaz Kira Şartnamesinin ilgili maddesinde yazılı tüm belge ve dekontları dosya halinde  ihale tarihinden bir gün önce 12/04/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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