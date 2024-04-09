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‘Arsa payı ile ev alanlar dikkat’

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#Antalya#İsmail Çağlar#Arsa Payı
‘Arsa payı ile ev alanlar dikkat’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 07:00

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, konut fiyatlarında yaşanan artışın tüketicileri yeni yollar aramaya teşvik ettiğini söyledi.

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Çağlar, arsa sahiplerinin müteahhit firmalarla anlaşarak arsa payı karşılığı ev sahibi olmaya çalıştığını belirterek, bu yöntemin çeşitli riskleri beraberinde getirdiğini vurguladı, “Vatandaş konut alayım derken evdeki bulgurdan oluyor” dedi.

Türkiye ve KKTC’de arsa payı karşılığı ev sahibi olmak isteyenlere çeşitli firmalar tarafından fırsatlar sunulduğunu kaydeden Çağlar, şöyle devam etti: “Arsa payı ile alınan hisselerdeki riskler çok fazla. Henüz tarihi belli olmayan teslim sözü veriliyor, bunun sözlü değil tapu ve kat karşılığı sözleşme yapılarak olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yöntemi seçip mağdur olanlar maalesef bize ulaşmaya başladı. Teslim tarihi sözlü olarak ifade edilen hiçbir sözleşmeye kesinlikle imza atılmamalı. Ucu açık hiçbir şeye sözlü veya yazılı olarak itimat edilmemesi gerekir. Mutlaka bir hukukçudan destek alınmalı veya odamızla irtibata geçilmeli. “

 

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#Antalya#İsmail Çağlar#Arsa Payı

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