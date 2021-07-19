Arefe günü (bugün) ve bayramda borsa açık mı? BİST bugün açık mı ve işlem görüyor mu?

Arefe günü borsa açık mı sorusu yanıt buldu. Yılın belirli günlerinde çalışmayan Borsa İstanbul, bayramda açık olup olmadığı ile araştırılmaya başlandı. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Borsa bayramda çalışıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, arefe günü ve bayramda borsa açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için arefe gününün yarım gün ve salı-çarşamba-perşembe-cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

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