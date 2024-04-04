Arçelik'ten önemli marka dönüşümü açıklaması

Haberin Devamı

Globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının bundan sonra Beko olarak kullanılacağı açıklandı.

Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir.

Haberin Devamı

Beko (Arçelik A.Ş.) ile ilgili bilgiler;

Beko*, dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunmaktadır (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin).

Beko* sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. (Arçelik, Beko, Whirlpool**, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston**, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi**, Voltas Beko, Singer**, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).

* Veriler, Beko kurumsal markasını kullanan payları borsada işlem gören ana şirket Arçelik A.Ş.'ye aittir.

** Limitli marka kullanım hakkına sahiptir."