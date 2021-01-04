MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAralık ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi açıklandı.. İşte ödemelerin başlayacağı tarih
GeriEkonomi Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi açıklandı.. İşte ödemelerin başlayacağı tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi açıklandı.. İşte ödemelerin başlayacağı tarih

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi açıklandı.. İşte ödemelerin başlayacağı tarih
Abone Olgoogle-news

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi açıklandı.. İşte ödemelerin başlayacağı tarih

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle