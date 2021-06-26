Araç parkında çevreci büyüme

Otomotiv sektörünün önemli yapı taşlarından olan kiralama şirketleri, sıfır araç pazarının büyümesine de katkısını sürdürüyor. Yaptıkları araç yatırımlarıyla satışların artmasına katkıda bulunan operasyonel kiralama sektörünün ilk çeyrekteki yatırım rakamı 4.2 milyar TL olmuştu. Sektörün önemli adımlarından bir tanesi ise hibrit ve elektrikli araçlara yapılan yatırımı arttırmak oldu. Filolarda bulunan hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3.6’ya ulaştı. Ancak tüm bu yatırımlara karşın Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) rakamlarına göre, yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 yılı sonundaki araç parkı 263 bin adetti.



42.4 MİLYAR TL BÜYÜKLÜK

TOKKDER’in raporuna göre, yılın ilk çeyreğinde 4.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan operasyonel araç kiralama sektörü, Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10.9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42.4 milyar TL oldu.

GÜNLÜK KİRALAMADA GÖZLER HAVAALANLARINA DÖNDÜ

PANDEMİ dönemi boyunca, hem yurtiçindeki kapanmalar hem de yurtdışından gelecek turistlerin gelememesi sebebiyle en ciddi şekilde etkilenen sektörlerden bir tanesi konumunda günlük kiralama şirketleri oldu. Her ne kadar bireysel taşıtlanmaya olan ihtiyaçtan dolayı şehir içi ofislerinde yeni müşteriler ortaya çıksa da, havaalanı ofisleri zor duruma düştüler. Aşılanmanın artması, yerli turistin seyahate başlaması ve uçuşların artmasıyla havaalanlarının yeniden dolması günlük kiralama sektörünü de hareketlendiriyor. Bununla birlikte Rusya gibi önemli turist getiren bir ülke ile kapıların yeniden açılması da günlük kiralama sektörünün havaalanı ofislerinde hareketin yeniden başlamasını sağlayan etkenler arasında kendisini gösteriyor. Sektör temsilcileri özellikle aşılamanın 40 milyon seviyesinin üstüne çıkması ile birlikte temmuz ayı ve sonrasına umutlu baktıklarını vurguluyorlar.

LİDER RENAULT, FİAT TAKİPTE

2021 yılının ilk çeyreğinde Renault yüzde 23.2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14.9’la Fiat, yüzde 11.2’yle Volkswagen ve yüzde 11.1 payla Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4.3 olarak gerçekleşti. Rapora göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14.2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3.6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66.7’ye yükseldi.

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