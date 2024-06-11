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Apple ile Open AI ortaklığına Musk'tan tehdit gibi açıklama

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#Elon Musk#Open AI#Apple
Apple ile Open AI ortaklığına Musktan tehdit gibi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 11:41

Apple'ın yapay zeka devi Open AI ile işbirliğini duyurmasının ardından dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'tan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Musk şirketlerinde Apple cihazlarını yasaklayabileceğini açıkladı.

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Dün ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone, iPad ve iMac gibi cihazları için Apple Intelligence adlı yapay zeka uygulamasını duyurdu. Ayrıca Apple, Open AI tarafından üretilen ChatGPT'nin de cihazlara entegre edileceğini açıkladı.

Etkinliğin ardından Elon Musk, eski adı Twitter olan X'te ortaklığı kınayan bir dizi gönderi yayınladı.

Musk, "Apple, OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, şirketlerimde Apple cihazları yasaklanacak" diye yazdı. Musk "Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." dedi.

Musk, iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt eklemeden, "Apple'ın verilerinizi OpenAI'ye teslim ettikten sonra gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok" diyerek Open AI'yi suçladı.

Apple ise ortaklık duyurusunda ChatGPT'ye erişen kullanıcıların güvende olacağını söyledi. Şirket, ChatGPT'ye ulaşacak cihazların IP adreslerinin gizli tutulduğunu ve OpenAI'nin verileri saklamayacağını ifade etti. Duyuruda, hesaplarını bağlamayı seçen kullanıcıların ChatGPT'nin veri kullanım politikalarına tabi olacağı belirtildi.

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MUSK'TAN OPEN AI'A DAVA

Elon Musk, Open AI'nin yönetim kurulunda yer alıyordu. Ancak şirketteki görevlerinden ayrılan Musk, daha sonra Open AI CEO'su Sam Altman'ı ve diğer yöneticileri şirketin kuruluş amacından saptığı ve Microsoft'un alt kolu haline geldiği gerekçesiyle dava etmişti. Microsoft ise Open AI'a milyarlarca dolar yatırım yaptı.

 

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#Elon Musk#Open AI#Apple

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