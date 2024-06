Apple ile Open AI ortaklığına Musk'tan tehdit gibi açıklama

Dün ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone, iPad ve iMac gibi cihazları için Apple Intelligence adlı yapay zeka uygulamasını duyurdu. Ayrıca Apple, Open AI tarafından üretilen ChatGPT'nin de cihazlara entegre edileceğini açıkladı.

Etkinliğin ardından Elon Musk, eski adı Twitter olan X'te ortaklığı kınayan bir dizi gönderi yayınladı.

Musk, "Apple, OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, şirketlerimde Apple cihazları yasaklanacak" diye yazdı. Musk "Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." dedi.

