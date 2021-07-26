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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Antalya'ya 3 milyon turist geldi

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Antalya'ya 3 milyon turist geldi

"Turizmin başkenti" Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 24 bin 843'e ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürdü.

Kente 1 Ocak-25 Temmuz döneminde 3 milyon 24 bin 843 turist geldi. Yıl boyunca gelen turistlerin yüzde 48,7'si temmuzda kentte tatil yaptı.

Geçen yıl 1-25 Temmuz'da 164 bin 697 turistin tercih ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde 1 milyon 474 bin 172 turist geldi.

Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla hareketliliğin arttığı kenti, 1-25 Temmuz'da Rusya'dan 2 bin 93 uçuşla gelen 547 bin 133 turist ziyaret etti.

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