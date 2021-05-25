Antalya’ya 1.5 milyar TL’lik otel

1 yılı aşkın süredir koronavirüsle mücadele devam ediyor. Özellikle turizm, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Azalan seyahatler ve düşen turist sayıları nedeniyle Türkiye gibi turizm ülkeleri zor durumda kalırken, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de sancılı bir süreç yaşadı. Ancak aşılanmanın artması ve salgınla mücadelede belli bir noktaya gelinmesi nedeniyle turizm sektöründe gelecek yıllar için umutlar korunuyor. 2020 ve 2021 yılları salgının gölgesinde geçse de yatırımlar da devam ediyor.

ÖZEL JETLE YOLCULUK

Bu kapsamda son yapılan yatırımlardan biri de turizmin başkenti Antalya’da hayata geçirildi. Antalya Kemer Göynük’te inşa edilen NG Phaselis Bay Otel için toplamda 1.5 milyar TL yatırım yapıldı.



NG Phaselis Bay Otel’in davetlisi olarak gittiğimiz Antalya’da otelin yatırımcısı NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, yatırımları ve turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Güral, “Turizm sektöründe 4’üncü otelimizi hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Otel, bölgedeki 3 eşsiz koydan birinde yer alıyor. Projeyi geliştirmeden önce aylarca üzerinde düşündük. Çalışmalarımız 18 ay sürdü. Turizm sektörüne farklı bir dinamizm getirmek amacıyla NG Phaselis Bay Otel’ini hayata geçirdik. Biz burada bir otel inşa etmedik. Daha çok yeni bir hizmet anlayışı oluşturduk. Dileyen misafirlerimizi helikopter veya özel jetle alıp otelimizde en iyi şekilde ağırladıktan sonra evlerine bırakacağız” dedi.

Pandemi koşullarına rağmen yüksek doluluk oranından memnun olduklarını kaydeden Güral, “480 oda kapasitesine sahip tesisimiz bugün itibarıyla yüzde 65 dolu. Haziran ayının ilk haftasında yüzde 98 doluluk oranına ulaşacağız. Haziran-temmuz-ağustos döneminde oteldeki villaların yüzde 85’i şimdiden doldu” ifadelerini kullandı.

‘TEMMUZ SONRASI HAREKETLİLİK OLUR’

SEYAHAT engellerinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğinin altını çizen Erkan Güral, şunları söyledi: “2021 yılı sektörde ‘yaraları sarma’ yılı olarak geçecek. 2022 sezonu için çok umutluyuz. Temmuz ayı ve sonrasında turizm sektöründe hareketlilik bekliyoruz. Aşının yaygınlaşması ve 20 yaş üzerine kadar aşılanma haberleri sektöre umut veriyor.”



Türkiye’nin turizm paydaşı ve aynı zamanda yakın ilişkide olduğu Rusya ile seyahat engellerinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erkan Güral, Rusya’da çalıştıkları acentelerden aldığı bilgiler doğrultusunda Rus vatandaşların Türkiye’de tatil yapmak istediklerini vurguladı.

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