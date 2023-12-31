Antalya’da sanatçılı oteller yok sattı

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Talebi oluşturan Avrupalı ve Rus turistler için Noel hazırlığı yapılan otellerde yeni yıla özel programlar hazırlandı. 24 Aralık'ta Avrupalı Katolik Hıristiyanların, 6 Ocak'ta da Rus ve BDT ülkelerinden Ortodoksların kutladığı Noel Bayramı sonrası ve öncesine denk gelen yılbaşı ile birlikte kış dönemi açık otellerin çoğunda doluluklar yüzde 90'ları aştı. Antalya-Belek'te Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Beldibi'nde Sibel Can, Volkan Konak, Erol Evgin, Fatih Erkoç, Karsu, Lara'da Nez ve Tayfun, Kundu'da Burak Yeter, Bülent Serttaş, Işın Karaca gibi ünlülerin yılbaşında sahnede olacağı otellerde ise günler öncesinden rezervasyonlar doldu.

TALEP YURTDIŞINDAN

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, "Yurtdışından ağırlıklı olarak İngiliz, Alman ve Rus misafirleri ağırlıyoruz. Ancak yılbaşında ağırlıklı yerli misafirlerimiz olacak. Yılbaşında dolu olacağız ve güzel bir yılbaşı geçirmek isteyenleri Kaleiçi'ne bekliyoruz" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise, 650 bin yatak kapasitesine sahip Antalya’da otellerin yüzde 35'inin açık olduğunu belirterek, yılbaşı döneminde aktif 230 bin civarındaki yatak kapasitesinin yüzde 90 dolu olduğunu açıkladı. Belek, Lara, Kundu ve Kemer'de ilginin istedikleri seviyede olduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Örneğin sanatçılı bir-iki otel var, onlar haftalar öncesinden yok sattı. Hepimizi iyi bir yılbaşı bekliyor. Üç gün neredeyse dolu diyebiliriz. Cumadan pazartesi gününe kadar doluluk yüzde 90'ın üstüne çıkmış durumda" dedi.