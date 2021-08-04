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Ekonomi
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Antalya yangını halcileri tedirgin etti

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Antalya yangını halcileri tedirgin etti

Türkiye'nin sebze ve meyve deposu Antalya yaz boyunca ülkenin birçok yerine ürün gönderiyor. Bu bölgede meydana gelen en ufak bir afet durumu büyükşehirlerde hal fiyatlarını etkiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Antalya’da özellikle sera yapılan bölgelerde yaşanan sel felaketleri nedeniyle büyükşehirlerde fiyatlar yükselmişti. Bu yıl da Antalya’yı küle çeviren yangın İstanbul Ataşehir’deki sebze ve meyve halinde tedirginlik yarattı. Manavgat ve çevresindeki yangınlar nedeniyle önümüzdeki haftalarda ürün bulmakta zorlanacaklarını söyleyen Gültekin Özkan “Geçtiğimiz yıllarda sel yaşandığında ürün bulamamıştık. Bölgeden gelen sebze ve meyve fiyatları bir anda yükselmişti. Bu yıl da o bölgede yangın çıktı. Önümüzdeki haftalarda fiyatların yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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