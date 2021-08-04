Antalya yangını halcileri tedirgin etti

Geçtiğimiz yıllarda Antalya’da özellikle sera yapılan bölgelerde yaşanan sel felaketleri nedeniyle büyükşehirlerde fiyatlar yükselmişti. Bu yıl da Antalya’yı küle çeviren yangın İstanbul Ataşehir’deki sebze ve meyve halinde tedirginlik yarattı. Manavgat ve çevresindeki yangınlar nedeniyle önümüzdeki haftalarda ürün bulmakta zorlanacaklarını söyleyen Gültekin Özkan “Geçtiğimiz yıllarda sel yaşandığında ürün bulamamıştık. Bölgeden gelen sebze ve meyve fiyatları bir anda yükselmişti. Bu yıl da o bölgede yangın çıktı. Önümüzdeki haftalarda fiyatların yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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