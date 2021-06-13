Antalya Valisi'nden sevindiren turist açıklaması

Vali Ersin Yazıcı, normalleşme süreci ile birlikte esnafın talep ve beklentilerini dinlemek için Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde yer alan esnafı ziyaret etti. Ziyarette Vali Yazıcı’ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere eşlik etti.

Özellikle sezon öncesi esnafla sık sık toplantılarda bir araya gelip talep ve beklentilerini dinleyen Vali Yazıcı, sezonun başladığı şu günlerde esnafı sahada ziyaret edip talep ve sıkıntıları yerinde inceledi. Esnafın daima yanında olduğunu, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında çalışmalara devam edeceklerini belirten Vali Yazıcı, Şehrin ekonomisine büyük katkı sunan esnafımız bizler için çok değerli. Esnafımızın daima yanındayız. Pandemi süreci hepimiz için zorlu geçti. En çok sıkıntıyı yaşayanların başında esnafımız geliyor. Görev yaptığım bütün illerde mesaimin belli kısmını esnafımıza ayırdım. Burada da bunu yaparak esnafımızı ziyaret edip sorunlarını ve sıkıntılarını yerinde inceleyerek çözüm üretmeye çalışacağım" dedi.

Düşen vaka sayılarıyla birlikte aşılamanın da hızlanmasıyla yaz sezonunda geçen yılı telafi ederek yeni başarılara imza atılacağına inandığını aktaran Vali Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Tarihi Kaleiçi esnafımızla bir araya gelerek dertlerini ve taleplerini dinledik. Bu sene geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısı bakımından daha iyi durumdayız. Rusya’nın uçuş kısıtlamalarını kaldırmasıyla daha fazla turisti şehrimizde ağırlayacağız. İnanıyoruz ki pandeminin koşulları ve düşen vaka sayılarımızla birlikte içinde bulunduğumuz yaz sezonunda geçen yılı telafi edeceğiz."

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