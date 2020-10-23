Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacmi pandemiye rağmen arttı... Ticaret ve istihdamda rekora koşuyor

Pandemi sürecinde üretimine hız kesmeden devam eden Antalya Serbest Bölgesi’nde hem ticaret hacmi hem de istihdamda artış yaşandı. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgeden 9 aylık dönemde 612 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 584 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildiğini kaydeden Gürses, “Bu sene yapılan ticaret hacmiyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 5’lik bir artış yaşandı” dedi.

İSTİHDAM YÜKSELİŞTE

Yılın ilk 9 ayında bölgede 5 bin 240 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gürses, “Geçtiğimiz yıl bu rakam 5 bin 91 idi. Yüzde 3’lük bir istihdam artışı yaşandı. Pandemi sürecinde bir çok firmada istihdam azalırken bizde tam tersi oldu ve istihdamımızı gün geçtikçe artırıyoruz” diye konuştu. ASBAŞ’ın ihracatının yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini ifade eden Gürses, “İhracatta Almanya, Hollanda ve İtalya başı çekiyor. ASBAŞ olarak 85 ülke ile karşılıklı ticaret yapıyoruz” dedi.

İHRACATIN YÜZDE 29’U

Antalya ilinde ilk 9 ayda 1 milyar 12 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Gürses şunları söyledi: “Biz ise bu dönemde 297 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tek başımıza Antalya’dan yapılan ihracatın yüzde 29’unu biz yaptık.”

9 ayda 27 lüks yatın teslimini yaptıklarını açıklayan Gürses, “Yıl sonuna kadar 40 yatın satışını yaparak teslimatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda toplam 100 milyon değerinde yat satışı yapmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

ASKERİ BOTA TALEP VAR

Pandemide doğal ve sakin bir tatil tercih edenlerin yatlara ilgisinin artırdığını kaydeden Zeki Gürses şunları söyledi: “Bölgemize çok sayıda yat talebi geliyor. Özellikle de 20-30 metre arasındaki yatlara ilgi fazla. Ama daha büyük boylarda yatların satışıyla ilgili de şu anda görüşmeler var. Pandemi nedeniyle uçuş yasaklarının kalkması çok önemli sözleşmelerin nihai hale getirilmesi için. O etkiliyor. Yine de ilginin yoğun olması sevindirici. Yatları ağırlıklı olarak Hollanda, İspanya, Amerika ve İngiltere’ye gönderiyoruz. Bunun yanında askeri amaçlı sahil güvenlik botları imalatı yapan firmalarımız da var. Bunlar Orta Doğu’daki Katar, Umman, Birleşik Arap Emirliklerine askeri bot ihracatı yapıyor.”