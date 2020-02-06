Anlık gram ve çeyrek altın fiyatları 6 Şubat 2020: Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu, hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Hafta başında yükselişle piyasalara giriş yapan altın fiyatlarının hafta sonu öncesi düşüp düşmediğini merak edenler, canlı altın fiyatlarını grafiklerde takip ediyor. Peki, canlı fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın perşembe günü ne kadardı? İşte, 6 Şubat 2020 anlık tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum....
Canlı altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar hafta sonu öncesi gram bazında altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği ekonomi grafiklerinde takip etti. Perşembe gününe 0,2 yükselişle başlayan altının gram fiyatı 300 lira seviyesinde hareket etti. Gün sonunda altın fiyatları serbest piyasaya yansıdı. İşte, altın fiyatlarında son durum ve canlı altın fiyatı takip ekranı.
6 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 artışla 301,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 299,30 299,50 301,00 301,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.972,00 1.993,00 1.984,00 2.005,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 273,00 277,00 274,50 278,50
Lira(Tam) Ziynet 1.928,00 1.948,00 1.939,00 1.959,00
Yarım Ziynet 964,00 974,00 969,00 979,00
Çeyrek Ziynet 482,00 487,00 485,00 490,00
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