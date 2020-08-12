Ankara’da sağlık personellerinden nikah ücreti alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Başkent’te nikah işlemi yaptırmak isteyen kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinden Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli hariç olmak üzere evlendirme ve ilgili diğer ücretlerin alınmamasını kararlaştırdı. Karar tüm parti gruplarının oy birliği ile alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi ağustos ayının üçüncü oturumunu bu akşam Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan ‘Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nikah işlemini yapmak isteyen sağlık personeline ücretsiz nikah hizmeti verilmesi’ne ilişkin Başkanlık Yazısı tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

KAMU YA DA ÖZEL HEPSİNİ KAPSAYACAK

Alınan kararla pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren ‘Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’ kapsamına giren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinden, sağlık personeli olduğunu belgelemeleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nikah işlemi yapmak istemeleri halinde Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli hariç olmak üzere belediye tarafından alınan evlendirme ve ilgili diğer ücretler alınmayacak.