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Ankara'da 'İlk Evim İlk İş Yerim' kuraları çekiliyor

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#Ankara#İlk Evim İlk İş Yerim#Kura
Ankarada İlk Evim İlk İş Yerim kuraları çekiliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 13:53

Ankara'da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak 18 bin 450 konut için kura çekimi başladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde yapılacak 1563 konut için Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar, kuradan isimleri çıkınca büyük sevinç yaşadı. Ankara'nın 14 ilçesine inşa edilecek 18 bin 450 konut için 12 Ocak'a kadar kura çekimi devam edecek. Bu arada kura sonuçları, 'a.toki.gov.tr' internet adresi üzerinden de takip edilebilecek.

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#Ankara#İlk Evim İlk İş Yerim#Kura

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