Anahtar teslim taşıma sistemi kurdular: Taşınma sorununa ‘yerli’ çözüm

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Taşınmak birçoğumuz için sorunlarla dolu yorucu bir süreç anlamına geliyor. Toparlanmak, güvenilir bir nakliye şirketi bulmak, eşyaların zarar görmeden taşınmasını sağlamak, yeni evin temizliği ve yeniden yerleşmek...

Ancak son dönemde artan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, kentsel dönüşüm gerçeği ve pandemi sonrası hızlanan göç, taşınma talebini önemli ölçüde artıran etkenler oldu. Tüm bu nedenlerle doğan ihtiyacı ve geleneksel taşımacılık sektöründeki eksikleri gören girişimciler taşınmanın en kolay halini buldu.

Ev, ofis, parça eşya taşıma ve eşya depolama hizmetleri sunan eTaşın, taşınma sürecini uçtan uca ele alıyor. Nakliyenin yanında, eşya toplama ve yerleştirme, temizlik, boya badana gibi ek hizmetler sunan marka, ‘anahtar teslim taşınma’ hizmeti veriyor. Yerli girişimin kuruluş hikâyesini ve hedeflerini kurucularından Ozan Özdemir anlattı...

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Ozan Özdemir

NASIL YOLA ÇIKTILAR

eTaşın fikrinin 2018 yılında doğduğunu ve yola iş ortağı Kadir Nezih Elgün ile çıktıklarını belirten Ozan Özdemir, 2019 yılında İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’e katılarak ilk somut adımı attıklarını söyledi. Bir yandan kurumsal iş hayatlarına devam ederken, her fırsatta saha ve pazar araştırmaları ile iş modelini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, “2019 yılında İTÜ Çekirdek’te aldığımız eğitimler sayesinde ilk internet sitemizi kurduk ve internette reklam vermeye başladık. İlk müşterilerimizi 2019 yılının sonuna doğru almaya başladık. Bu işin tutacağına inandıktan sonra 2020 yılında kurumsal hayattan ayrıldık ve tam zamanlı olarak eTaşın’da çalışmaya başladık” diye konuştu.

TEKNOLOJİYE YATIRIM

Şirketi 2020 yılında kurduklarını, kuruluş aşamasında KOSGEB ve TÜBİTAK’tan farklı destekler ve hibeler aldıklarını belirten Özdemir, “2021 yılından itibaren işimiz büyüdü ve şirketi kârlı hale getirmeye başladık. İTÜ ARI Teknokent’in İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet’e geçiş yapmamızla birlikte, 2022 yılını da aynı şekilde büyüdüğümüz ve markamızı daha geniş kitlelere tanıttığımız bir yıl olarak geçirdik. İlk yatırımımızı ise 2023 Mayıs’ta aldık. Görüntü işleme, derin öğrenme, rota ve yük optimizasyonu teknolojilerine odaklanmaya karar verdik ve aldığımızı yatırımı bu amaçla kullandık. eTaşın, temelde bir yazılım şirketi. Aldığımızın yatırımı geliştirdiğimiz teknolojiye harcıyoruz” dedi.

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ÖNE ÇIKAN 4 ÖZELLİK

Peki, eTaşın hangi yönleriyle öne çıkıyor? Özdemir bu soruyu şöyle yanıtladı: “Bizi farklı yapan 4 özelliğimiz var. İlki sabit fiyat sunuyoruz. Bugün müşteri taşınmak için bir firmayla anlaşıyor, işlemin olacağı gün mesafe fazla, araca sığmaz bahaneleriyle fiyat artırılıyor. İkincisi işlemler piyasada nakit olur. Biz havale, EFT ve kredi kartına 12 taksit imkânı sunuyoruz. Üçüncüsü kapsamlı bir sigorta poliçesi yapıyoruz. Sadece araç seyir halindeyken olabilecek kazaları değil, ev içinde oluşabilecek hasarları da kapsıyor.

Dördüncüsü, hizmet sağlayıcılarla sözleşme yapıyoruz ama müşterimizin muhatabı her zaman biziz. Taşınmanın başında bir müşteri temsilcisi atıyoruz ve her ihtiyaç anında destek sunuyoruz. Aynı zamanda eğer talep olursa, taşınma öncesinde ve sonrasında; temizlik, boya badana, kapı kilidi değişimi, duvar ve avize montajları, piyano ve kasa taşımacılığı, eşyaların kolilerden çıkartılıp yeni evde raflara dizilmesi gibi ek hizmetler de sunuyoruz.”

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Özdemir, kurumsal şirketlerle de çalıştıklarını, çalışanların tayini durumunda taşınma hizmeti verdiklerini de ekledi.

TÜRKİYE’DE HIZLI BÜYÜDÜ ŞİMDİ SIRA YURTDIŞINDA

İlk yıllarda yaklaşık 200 taşıma yapmışken, 2023 yılında 2 binden fazla taşıma gerçekleştirdiklerini belirten Ozan Özdemir, “Bu yılı 3 binin üzerinde taşıma ile kapatmayı öngörüyoruz. Geçen yıl dolar bazlı 3 kat büyüdük. Bu yıl da 3 kat büyüme bekliyoruz. Bu büyümede en önemli etken uluslararası taşımacılığa başlamamız. Uluslararası eşya taşımacılığı hizmetimiz henüz çok yeni. Daha 1 yaşını doldurmadı ama gerçekleştirdiğimiz işlemler bizi heyecanlandırıyor. Türkiye’den Avrupa’nın tamamına, Kanada, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiş ve dönüş yönlü eşya taşıma hizmeti sunuyoruz.

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- 2024 yılında yeni bir yatırım sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım ile Türkiye’deki büyümemizi daha da hızlandıracağız. Bir sonraki yatırım turuyla birlikte yurtdışı açılımını gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye’den yurtdışına, yurtdışıdan Türkiye’ye taşımacılığın yanında, ülkelerin kendi içinde de Türkiye’deki gibi hizmet vereceğiz. Farklı pazarları değerlendiriyoruz. Amerika, Benelüks ve Birleşik Arap Emirlikleri bizim için potansiyel pazarlar arasında” ifadelerini kullandı.