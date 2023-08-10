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AnadoluJet'ten ucuz yurt dışı bileti

Güncelleme Tarihi:

#Anadolujet#Uçak#Kampanya
AnadoluJetten ucuz yurt dışı bileti
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:02

AnadoluJet, 9 dolar+vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı seferleri düzenliyor.

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AnadoluJet yurt dışı seferlerini 9 dolar+vergiler seviyesine indirdi. 10-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak olan biletlerle 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirilebilecek.

Bilet alım işlemleri 10 Ağustos 2023 saat 10:00 itibarıyla başladı.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 dolardan başlayan ücretler uygulanacak.

Uygulama, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsıyor.

Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacak.

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155 BİN KOLTUK SATIŞTA

Kampanya 155.000 koltuk satışıyla sınırlı olacak. AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya tüm satış kanallarında geçerlilik sağlayacak.

Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanması gerekiyor.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

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Kalkış NoktasıVarış NoktasıBaşlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha GökçenAmsterdam9 USD
İstanbul Sabiha GökçenBahreyn9 USD
İstanbul Sabiha GökçenBakü9 USD
İstanbul Sabiha GökçenBasel9 USD
İstanbul Sabiha GökçenBerlin9 USD
İstanbul Sabiha GökçenBrüksel9 USD
İstanbul Sabiha GökçenBudapeşte9 USD
İstanbul Sabiha GökçenDammam9 USD
İstanbul Sabiha GökçenDüsseldorf9 USD
İstanbul Sabiha GökçenFrankfurt9 USD
İstanbul Sabiha GökçenHamburg9 USD
İstanbul Sabiha GökçenHannover9 USD
İstanbul Sabiha GökçenKopenhag9 USD
İstanbul Sabiha GökçenKöln9 USD
İstanbul Sabiha GökçenKuveyt9 USD
İstanbul Sabiha GökçenLondra9 USD
İstanbul Sabiha GökçenLyon9 USD
İstanbul Sabiha GökçenMilano9 USD
İstanbul Sabiha GökçenMünih9 USD
İstanbul Sabiha GökçenParis9 USD
İstanbul Sabiha GökçenPriştine9 USD
İstanbul Sabiha GökçenRiyad9 USD
İstanbul Sabiha GökçenSaraybosna9 USD
İstanbul Sabiha GökçenStuttgart9 USD
İstanbul Sabiha GökçenTahran9 USD
İstanbul Sabiha GökçenTel Aviv9 USD
İstanbul Sabiha GökçenTiflis9 USD
İstanbul Sabiha GökçenUrumiye9 USD
İstanbul Sabiha GökçenViyana9 USD
İstanbul Sabiha GökçenZürih9 USD
AnkaraAmman9 USD
AnkaraAmsterdam9 USD
AnkaraBakü9 USD
AnkaraBasel9 USD
AnkaraBelgrad9 USD
AnkaraBerlin9 USD
AnkaraBişkek9 USD
AnkaraCenevre9 USD
AnkaraDüsseldorf9 USD
AnkaraFrankfurt9 USD
AnkaraKöln9 USD
AnkaraLondra9 USD
AnkaraTahran9 USD
AnkaraViyana9 USD
AntalyaBerlin9 USD
AntalyaBeyrut9 USD
AntalyaCenevre9 USD
AntalyaDüsseldorf9 USD
AntalyaFrankfurt9 USD
AntalyaHannover9 USD
AntalyaKöln9 USD
AntalyaMünih9 USD
AntalyaTel Aviv9 USD
AntalyaZürih9 USD
İzmirBakü9 USD
İzmirBelgrad9 USD
AdanaBeyrut9 USD
Kalkış NoktasıVarış NoktasıBaşlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha GökçenBağdat19 USD
İstanbul Sabiha GökçenErbil19 USD
AnkaraAlmatı19 USD
AnkaraAstana19 USD
AnkaraTaşkent19 USD
AntalyaBrüksel19 USD
Kalkış NoktasıVarış NoktasıBaşlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha GökçenDubai29 USD
İstanbul Sabiha GökçenŞarjah29 USD
AnkaraDubai29 USD
AnkaraMoskova29 USD
Kalkış NoktasıVarış NoktasıBaşlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha GökçenCidde49 USD
İstanbul Sabiha GökçenMedine49 USD
AnkaraCidde49 USD
AnkaraMedine49 USD
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#Anadolujet#Uçak#Kampanya

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