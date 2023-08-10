AnadoluJet'ten ucuz yurt dışı bileti

Güncelleme Tarihi:
AnadoluJet yurt dışı seferlerini 9 dolar+vergiler seviyesine indirdi. 10-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak olan biletlerle 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirilebilecek.
Bilet alım işlemleri 10 Ağustos 2023 saat 10:00 itibarıyla başladı.
Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 dolardan başlayan ücretler uygulanacak.
Uygulama, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsıyor.
Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacak.
155 BİN KOLTUK SATIŞTA
Kampanya 155.000 koltuk satışıyla sınırlı olacak. AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya tüm satış kanallarında geçerlilik sağlayacak.
Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanması gerekiyor.
Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Başlangıç Fiyatı
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Amsterdam
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bahreyn
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bakü
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Basel
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Berlin
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Brüksel
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Budapeşte
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Dammam
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Düsseldorf
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Frankfurt
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hamburg
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hannover
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Kopenhag
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Köln
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Kuveyt
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Londra
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Lyon
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Milano
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Münih
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Paris
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Priştine
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Riyad
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Saraybosna
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Stuttgart
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tahran
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tel Aviv
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Tiflis
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Urumiye
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Viyana
|9 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Zürih
|9 USD
|Ankara
|Amman
|9 USD
|Ankara
|Amsterdam
|9 USD
|Ankara
|Bakü
|9 USD
|Ankara
|Basel
|9 USD
|Ankara
|Belgrad
|9 USD
|Ankara
|Berlin
|9 USD
|Ankara
|Bişkek
|9 USD
|Ankara
|Cenevre
|9 USD
|Ankara
|Düsseldorf
|9 USD
|Ankara
|Frankfurt
|9 USD
|Ankara
|Köln
|9 USD
|Ankara
|Londra
|9 USD
|Ankara
|Tahran
|9 USD
|Ankara
|Viyana
|9 USD
|Antalya
|Berlin
|9 USD
|Antalya
|Beyrut
|9 USD
|Antalya
|Cenevre
|9 USD
|Antalya
|Düsseldorf
|9 USD
|Antalya
|Frankfurt
|9 USD
|Antalya
|Hannover
|9 USD
|Antalya
|Köln
|9 USD
|Antalya
|Münih
|9 USD
|Antalya
|Tel Aviv
|9 USD
|Antalya
|Zürih
|9 USD
|İzmir
|Bakü
|9 USD
|İzmir
|Belgrad
|9 USD
|Adana
|Beyrut
|9 USD
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Başlangıç Fiyatı
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bağdat
|19 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Erbil
|19 USD
|Ankara
|Almatı
|19 USD
|Ankara
|Astana
|19 USD
|Ankara
|Taşkent
|19 USD
|Antalya
|Brüksel
|19 USD
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Başlangıç Fiyatı
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Dubai
|29 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Şarjah
|29 USD
|Ankara
|Dubai
|29 USD
|Ankara
|Moskova
|29 USD
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Başlangıç Fiyatı
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Cidde
|49 USD
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Medine
|49 USD
|Ankara
|Cidde
|49 USD
|Ankara
|Medine
|49 USD