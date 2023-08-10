AnadoluJet'ten ucuz yurt dışı bileti

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AnadoluJet yurt dışı seferlerini 9 dolar+vergiler seviyesine indirdi. 10-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak olan biletlerle 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirilebilecek.



Bilet alım işlemleri 10 Ağustos 2023 saat 10:00 itibarıyla başladı.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 dolardan başlayan ücretler uygulanacak.



Uygulama, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsıyor.



Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacak.

155 BİN KOLTUK SATIŞTA

Kampanya 155.000 koltuk satışıyla sınırlı olacak. AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya tüm satış kanallarında geçerlilik sağlayacak.



Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanması gerekiyor.



Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Bakü 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Basel 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Berlin 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Budapeşte 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Dammam 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Düsseldorf 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Frankfurt 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Hamburg 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Hannover 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Kopenhag 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Köln 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Kuveyt 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Londra 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Lyon 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Milano 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Münih 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Paris 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Priştine 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Riyad 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Stuttgart 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Tahran 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Tel Aviv 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Tiflis 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Urumiye 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Viyana 9 USD İstanbul Sabiha Gökçen Zürih 9 USD Ankara Amman 9 USD Ankara Amsterdam 9 USD Ankara Bakü 9 USD Ankara Basel 9 USD Ankara Belgrad 9 USD Ankara Berlin 9 USD Ankara Bişkek 9 USD Ankara Cenevre 9 USD Ankara Düsseldorf 9 USD Ankara Frankfurt 9 USD Ankara Köln 9 USD Ankara Londra 9 USD Ankara Tahran 9 USD Ankara Viyana 9 USD Antalya Berlin 9 USD Antalya Beyrut 9 USD Antalya Cenevre 9 USD Antalya Düsseldorf 9 USD Antalya Frankfurt 9 USD Antalya Hannover 9 USD Antalya Köln 9 USD Antalya Münih 9 USD Antalya Tel Aviv 9 USD Antalya Zürih 9 USD İzmir Bakü 9 USD İzmir Belgrad 9 USD Adana Beyrut 9 USD

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı İstanbul Sabiha Gökçen Bağdat 19 USD İstanbul Sabiha Gökçen Erbil 19 USD Ankara Almatı 19 USD Ankara Astana 19 USD Ankara Taşkent 19 USD Antalya Brüksel 19 USD

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı İstanbul Sabiha Gökçen Dubai 29 USD İstanbul Sabiha Gökçen Şarjah 29 USD Ankara Dubai 29 USD Ankara Moskova 29 USD