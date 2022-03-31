‘Anadolu Cevheri’ dünyaya açılıyor

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DOĞAL taş sektörünün önde gelen organizasyonlarından 27. Marble İzmir Fuarı, dün kapılarını açtı. 2 Nisan 2022’ye kadar devam edecek fuar, dünya doğal taş sektörünü fuarizmir’de ağırlayacak. Fuat bu yıl, “Anadolu’nun Cevheri” olarak dünyanın en zengin mermer yataklarına sahip Türkiye’nin sektördeki önemini hatırlatıyor. Renk ve desen çeşitliliği ile dünya ticaretinin lideri olan Türk doğal taşının, küresel alıcılar ile buluştuğu 27. Marble İzmir Fuarı; operasyonel gücü, alım heyeti programı, ziyaretçi çalışmaları, tasarım yarışması ve uygulamaları, uluslararası etkinlikleri ile sektör için bu yıl da yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

BİNE YAKIN KATILIMCI

Tüm alanların dolduğu fuar kapsamında açık alanda blok ve iş makinaları, A ve B hollerinde doğal taş, C holünde mermer makinaları, D holünde ise sarf malzemeler sergileniyor. 150 bin metrekare alanda düzenlenen fuarda bine yakın katılımcı ve bin 400’e yakın blok taş yer alıyor. Katılımcılar, doğal taş, işlenmiş ve yarı işlenmiş taş, mermer makinaları, iş makinaları ve sarf malzemeler gibi ürün gruplarından oluşuyor. Fuarda İran’ın pavilyon şeklinde katılımı olurken; Almanya, Amerika, İtalya, Hindistan ve Hong Kong’dan da yabancı firmalar yer alıyor. Bu yıl ayrıca C holünün yüzde 60’ı önceki yıllarda dış alanda yer alan mermer makinecileri firmalarına tahsis edilerek “Makine ve Makine Teknolojileri Holü” şeklinde konumlandırıldı.

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AÇILMADAN SATIŞ BAŞLADI

Fuarda blok taşların sayısı bini geçecek. Ocaklardan çıkartılıp yeni sezonda ilk kez fuarizmir’de sergilenen birbirinden farklı renk ve dokuda doğal taşın talepleri ise başladı. Yüzlerce blok taş, fuar açılmadan önce görücüye çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından fuar alanına günde yaklaşık 150 adet blok taş geliyor ve gelir gelmez alıcılarını buluyor. Blok taşın yanı sıra yarı işlenmiş ve işlenmiş olmak üzere yüzlerce çeşit doğal taş, fuar süresince Türkiye’nin doğal taş çeşitliliğini gözler önüne serecek.

T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından destekleniyor.

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İLK İKİ AYDA 306 MİLYON LİRA İHRACAT

2021 yılını doğal taşta toplam 2 milyar doların üzerinde ciro ile kapatan sektörde ihracat rakamları 2021 yılının ocak ve şubat aylarına göre 2022 yılının ocak ve şubat aylarına kıyasla yüzde 10.01 oranında artarak 306 milyon 424 bin 769 dolara yükseldi. 2022 yılı ocak ve şubat ayları raporlarına göre işlenmiş mermer ihracatındaki ekonomik büyüme ise yüzde 30.27 artışla 132 milyon 430 bin 574 doları buldu. 27. Marble İzmir Fuarı’nın ise sektörün 2.5 milyar dolar yıllık ihracat hedefine önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Bu kapsamda, fuarda 41 ülkeden yaklaşık 500’e yakın ziyaretçinin katılacağı bir B2B iş ortamı oluşturuluyor.