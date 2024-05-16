Amerika’ya ‘tatlı’ çıkarma

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Dünyanın en büyük atıştırmalık pazarı konumundaki Amerika, bu alandaki bütün şirketlerin iştahını kabartıyor. Yaklaşık 40 milyar dolarlık şekerli mamuller pazarı söz konusu. Bu dev pazardan pay almak isteyenler 14-16 Mayıs 2024 tarihlerinde, Indianapolis kentinde düzenlenen Sweets&Snacks EXPO 2024 fuarında bir araya geldi. Ülkede bir sonraki yılın şekerleme ve atıştırmalık ticaretinin tohumlarının atıldığı şekerleme ve atıştırmalık fuarına Türkiye, 30 şirketle en yüksek katılım gösteren ülke oldu. Adeta şekerleme çıkarması yapılan fuara 19 yıldır Türkiye’nin katılım gösterdiğini belirten İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Uzun yıllardır katıldığımız ve iyi bildiğimiz bir fuardayız. İlk kez bu yıl Indianapolis’te yapılıyor. Türkiye en yüksek katılım gösteren ülke olarak burada güçlü” dedi.

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İHRACATTA BİRİNCİ ÜLKE

Amerika, Türkiye’nin şekerleme, kakaolu ürünler ve pastacılık ürünleri ihracatında birinci pazar durumunda. Türkiye ise Amerika’nın kıta dışından ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya’nın hemen arkasından ikinci tedarikçi. Kazım Taycı, pazarla ilgili olarak “Amerika’da kişi başı yıllık çikolata tüketimi 3 kg. Büyük bir pazar. Pazardaki en büyük pay Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri. Kıta dışından en büyük ithalatçıları ise Almanya. Türkiye bu pazara geçen yıl 155 milyon dolarlık şekerleme, 40 milyon dolarlık kakaolu ürün ve 27 milyon dolarlık pastacılık ürünü ihraç etti. Toplam yıllık 220 milyon dolarlık ihracatımız var” bilgilerini verdi.

LOKUM VE HELVA MERAK EDİLİYOR

Taycı’nın paylaştığı bilgilere göre Indianapolis’teki fuara sekiz ülkeden 1.000 firma katıldı. Toplam 23 bin kişinin takip ettiği fuarda güçlü ticari ilişkilerin kurulduğunu belirten Taycı, şöyle konuştu: “Bu pazar büyük ama kolay değil. Bazı şirketlerimizin Amerika’da yapılanmaları var. Lojistik merkezi kuranlar ya da ürünü yarı bitmiş halde getirip burada tamamlayan ve dağıtan tesisler de kurulu. Türkiye bu alanda iyi bir marka. Kalitemiz iyi. Latin şirketlerden daha pahalı olduğumuz halde yıllık yüzde 20 büyüyoruz. Bu da Türk ürünleri algısının pazarda giderek büyüdüğünü gösteriyor. Şu anda daha çok etnik pazarda ürünlerimiz biliniyor, tüketiliyor. Marketlerde private label (market markaları) olarak daha çok yer alıyoruz. Lokum ve helva özellikle merak ediliyor. Bu fuarda da lokum ve helva şirketlerimiz var. Lokum daha çok meyveli tercih ediliyor. Helva ihracatımız da giderek artıyor.”

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4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

-İHBİR Başkanı Taycı, sektörün Amerika pazarındaki markalaşma süreci için dört yıllık bir pazarlama planı yapıldığını belirtti. Yılda 1 milyon dolar, dört yılın sonunda toplam 4 milyon dolarlık yatırımla Amerika şekerleme ve atıştırmalık pazarında Türkiye markası güçlendirilecek. Hedef yıllık ihracatı yıllık yüzde 25 artırmak. Taycı’nın anlattığı Amerika markalaşma planı yıl sonunda başlayacak. Hedef dört yılın sonunda bu ülkeye yıllık 550 milyon dolarlık şekerleme, kakaolu ürün ve pastacılık ürünleri satmak.