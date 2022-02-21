Amerika’ya elektrikli minibüsle girecek

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Geçen yılı yüzde 30’luk bir büyüme ile kapattıklarını anlatan Okan Baş, “2020 yılında 1.6 milyar liralık ciro elde ettik. 2021’de ise 2 milyar liranın üzerine çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de ihracat çalışmalarımız oluşturuyor. Yine geçen yıl elektrikli araç satış ciromuzu da ikiye katladığımızı büyük bir gururla söylemek istiyorum. 2020’de 213 milyon lira olan bu rakamı, 2021’de 402 milyon liraya çıkardık. Kârlılığımızı da iki katına çıkardık” ifadelerini kullandı.

MEGANE ÜRETİMİ EYLÜLDE

Oyak Renault ile Renault Megane Sedan markalı araçların üretimi ile ilgili 2021’de yapılan anlaşmaya da değinen Okan Baş, “Bu, 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Çalışmalarımıza; Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” bilgisini verdi.