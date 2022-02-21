Amerika’ya elektrikli minibüsle girecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü Aynı aileden 9ncu kurbanKoronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9'ncu kurban#Koronavirüs
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırımBegüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!#Begüm Kütük
HABERLEREkonomi Haberleri

Amerika’ya elektrikli minibüsle girecek

#Karsan#Okan Baş#Oyak Renault
Amerika’ya elektrikli minibüsle girecek

Yerli üretici Karsan, 2021 yılına ait finansal sonuçlarını ve bu yılki hedeflerini paylaştı. Karsan markalı 306 yüzde 100 elektrikli aracın 16 farklı ülkede hizmet verdiğini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, 2022’de elektrikli araçlarda iki kat büyümek istediklerini belirterek, “Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca, Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. En önemlisi de ciroda, kârlılıkta, istihdamda, Ar-Ge kapasitesinde mevcut durumumuzu ikiye katlayacağız” dedi.

Haberin Devamı

Geçen yılı yüzde 30’luk bir büyüme ile kapattıklarını anlatan Okan Baş, “2020 yılında 1.6 milyar liralık ciro elde ettik. 2021’de ise 2 milyar liranın üzerine çıktık. Bu rakamın yüzde 70’ini de ihracat çalışmalarımız oluşturuyor. Yine geçen yıl elektrikli araç satış ciromuzu da ikiye katladığımızı büyük bir gururla söylemek istiyorum. 2020’de 213 milyon lira olan bu rakamı, 2021’de 402 milyon liraya çıkardık. Kârlılığımızı da iki katına çıkardık” ifadelerini kullandı.

MEGANE ÜRETİMİ EYLÜLDE

Oyak Renault ile Renault Megane Sedan markalı araçların üretimi ile ilgili 2021’de yapılan anlaşmaya da değinen Okan Baş, “Bu, 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Çalışmalarımıza; Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” bilgisini verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karsan#Okan Baş#Oyak Renault

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle