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Ekonomi
Haber Giriş: 03.09.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Amerika tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?

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Amerika tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?

Amerika tarım dışı istihdam verisi, uluslararası piyasaların da yakından takip edeceği veriler arasında yer alacak. Uzmanlar, özel sektör istihdamında Ağustos ayı verisinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirterek, bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti. Peki, ABD tarım dışı istihdam verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri…

ABD tarım dışı istihdam verileri, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 Tarım dışı istihdam verileri

17.00 ABD, temmuz ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri

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