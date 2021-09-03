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Amerika tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?
Amerika tarım dışı istihdam verisi, uluslararası piyasaların da yakından takip edeceği veriler arasında yer alacak. Uzmanlar, özel sektör istihdamında Ağustos ayı verisinin iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığını gösterdiğini belirterek, bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklendiğini kaydetti. Peki, ABD tarım dışı istihdam verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verileri…
ABD tarım dışı istihdam verileri, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi
15.30 Tarım dışı istihdam verileri
17.00 ABD, temmuz ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri