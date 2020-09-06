AMB toplantısında dikkatler Lagarde'ın euro değerlendirmesinde olacak

Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) güçlü euroyla nasıl mücadele edeceğini merak ediyor. Bu, paritenin iki yıldan beri ilk kez 1.20 seviyesini aşmasından saatler sonra AMB Baş Ekonomisti Philip Lane'in yaptığı "Euro/Dolar paritesi önemli değil." yorumundan beri bir tahmin oyununa dönüştü.

Lane'in yorumunun ardından para piyasaları ana politika faizinde gelecek Eylül'e kadar 10 baz puanlık indirim fiyatladı. Euro düştü ve tahviller yükseldi. Tüm bunlar merkez bankasının eninde sonunda euroyu konuşarak baskılamaktan daha fazlasını yapacağı varsayımına dayanarak gerçekleşti. Öyle ki, güçlü euro AMB'nin enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Citigroup Inc. tahvil stratejisti Jamie Searle, "Öyle görünüyor ki gelecek haftaki AMB toplantısında eğilim, kısmen güçlü euroya yanıt olarak, büyük bir ihtimalle güvercin olacak. Bununla birlikte politika duruşunda bir değişiklik pek mümkün değil." dedi.

AMB'nin daha fazla teşviki değerlendirdiğine ilişkin sözlü yönlendirme yapacağı beklentileri piyasa hareketleri üzerinde, özellikle de euroyu zayıflatma yönünde etkili oluyor. Euronun değerini düşürmek Avrupalı şirketlerin ihracatını ve enflasyonu destekliyor.

Aralarında Rohan Khanna'nın da bulunduğu UBS Group AG stratejistlerine göre AMB Başkanı Christine Lagarde'ın güçlü kurun negatif yönlerini dile getirmesi durumunda piyasa daha fazla faiz indirimi fiyatlayacak. Çoğu ekonomist Aralık ayında kadar teşviklerde artış bekliyor.

Aralık ayına kadar tahvil alım programının 500 milyar euro artıracağını düşündüğü AMB'nin euroyla ve enflasyon ile sorun yaşayabileceğinin altını çizen Searle, "AMB isterse ana politika faizini düşürerek Almanya tahvilleri kolayca yeniden fiyatlayabilir." dedi.

Almanya'nın 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi politika faizinin gelecekte olması beklenen noktası ile yakından bağlı.