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Ekonomi
Haber Giriş: 16.07.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

AMB faizi değiştirmedi

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AMB faizi değiştirmedi
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Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -%0,50, marjinal faiz  oranını %0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında  değişiklik beklemiyorlardı.

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