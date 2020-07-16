AMB faizi değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının %0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -%0,50, marjinal faiz oranını %0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.