MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAmacına ulaştı! Sonunda milyarderler listesinde
GeriEkonomi Amacına ulaştı! Sonunda milyarderler listesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Amacına ulaştı! Sonunda milyarderler listesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amacına ulaştı! Sonunda milyarderler listesinde
Abone Olgoogle-news

Kim Kardashian ile evli olan ünlü ünlü rapçi Kanye West sonunda amacına ulaştı ve Forbes Dergisi'nin Milyarderler Listesi'ne girdi.

Yıllardır Forbes'un Milyarderler Listesi’ne girmek için uğraşan Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın ABD'li eşi Kanye West sonunda amacına ulaştı. Forbes, cuma günü açıklanan liste ile Kanye West'i resmen milyarder kabul etti.

West'in, giyim markası Yeezy sayesinde 1.3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi. Ancak bu liste ünlü şarkıcıyı tatmin etmedi. Çünkü Kanye West'e göre kendisinin serveti 3.3 milyar dolar. Bloomberg, West'in muhasebecisinin Forbes'a, servetin 3 milyar dolardan fazla olduğunu gösteren belgeler sunduğunu yazdı.

Amacına ulaştı Sonunda milyarderler listesinde
CNN International'ın haberine göre yıllar sonra hayaline ulaşan West'in, Yeezy adlı ayakkabı markasının corona virüs salgınında dolayı değer kaybetmesi nedeniyle liste dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi. Markayla ilgili yeniden değerlendirme yapılması halinde Kanye West'in servetinin çok daha düşük çıkacağı öne sürüldü.

Ünlü rap geçtiğimiz günlerde kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürmesiyle Forbes dergisine kapak olmuştu.

Amacına ulaştı Sonunda milyarderler listesinde
Forbes'a göre Kanye West'in mal varlığı şu şekilde: Bank of America'nın 3 milyar dolar değer biçtiği Yeezy markasının 1,26 milyar dolarlık hissesinin yanı sıra 17 milyon dolar nakit, 35 milyon dolar borsa yatırımı, 21 milyon dolarlık gayrimenkul, 3 milyon 845 bin 162 dolarlık araç ve 294 bin 50 dolarlık çiftlik hayvanı bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle