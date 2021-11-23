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Altının gram fiyatı bugün (23 Kasım) ne kadar | Gram altın 730 liranın üzerinde... 2021 güncel, CANLI altın fiyatları ekranı

#Altın Fiyatları#Gram Altın#Çeyrek Altın
Altının gram fiyatı bugün (23 Kasım) ne kadar | Gram altın 730 liranın üzerinde... 2021 güncel, CANLI altın fiyatları ekranı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette aranan konular arasında yer alıyor. Ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1849 dolar ile 1802 dolar seviyeleri arasında hareket ederken, yeni güne 1805 dolar seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1792 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 14.11 itibarıyla yüzde 0.54 oranında düşüşle 1795 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Haberin Devamı

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 720.32 liradan alınıyor, 720.44 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.145.00 liradan alınıyor, 1.176.00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.291,00 liradan alınıyor, 2.353,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.586,00 liradan alınıyor, 4.688,00 liradan satılıyor.

22 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?
22 ayar altının gramı 662,49 liradan alınırken, 688.11 liradan satılıyor.

14 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?
14 ayar altının gramı 398,70 liradan alınırken, 473,58 liradan satılıyor.

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