Altının gram fiyatı bugün (23 Kasım) ne kadar | Gram altın 730 liranın üzerinde... 2021 güncel, CANLI altın fiyatları ekranı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 720.32 liradan alınıyor, 720.44 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.145.00 liradan alınıyor, 1.176.00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.291,00 liradan alınıyor, 2.353,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 4.586,00 liradan alınıyor, 4.688,00 liradan satılıyor.



22 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?

22 ayar altının gramı 662,49 liradan alınırken, 688.11 liradan satılıyor.



14 AYAR ALTIN GRAM SATIŞ NE KADAR?

14 ayar altının gramı 398,70 liradan alınırken, 473,58 liradan satılıyor.