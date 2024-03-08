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Altında yeni rekor... Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Gram altın ne kadar oldu?

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#Altın Fiyatları#Altın#Çeyrek Altın
Altında yeni rekor... Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi Gram altın ne kadar oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 11:09

ABD'deki işsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından gram altın serbest piyasada 2399 TL'ye yükselerek rekor tazeledi. Altının onsu ise 2185 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Altın yatırımcısı bugün ABD'de yayımlanacak işsizlik verilerine odaklandı. ABD'de Şubat ayında işsizlik yüzde 3.9 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3.7 seviyesindeydi. ABD'de işsizlik rakamları beklenenden yüksek gelince altının onsu 2185 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Anlık tepkiden sonra altının onsu 2165 dolara kadar çekildi. 

Bu veriler, ABD enflasyonunun gidişatı için önemli ipuçları veriyor. Fed, faiz indirimine başlamak için enflasyonun yüzde 2 seviyesine inmesini hedef belirlemişti. Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın Haziran'da faiz indirimine başlayabileceği yönünde yorumlarda buluyor. Daha önce Fed, 2024'te 3 kez faiz indirimine gidebileceğini açıklamıştı. 

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GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Altının onsu ve dolar/TL'deki hareket nedeniyle serbest piyasada ise altının gramı 2399 TL ile rekor tazeledi ancak daha sonra 2392 TL seviyesine indi. Çeyrek altın ise 3908 TL'den alınırken 4099 TL'den satılıyor.

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