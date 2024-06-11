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Altında Fed beklentisi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında Fed beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 08:22

ABD Merkez Bankası Fed yarın faiz kararını açıklayacak. Fed'den bir değişiklik beklenmezken altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor.

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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. Genel kanı olarak faizde bir değişiklik olmayacağı öne sürülüyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar piyasalar üzerinde etkili olacak ve geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişikliklere yol açabilir.

Altın fiyatları da Fed gölgesinde durgun ve satıcılı seyrini sürdürüyor.

Ons altın güne 2310 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2298 dolar, en yüksek de 2312 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2302 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 2402 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2391 lira, en yüksek de 2408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2302 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2402 liradan alınırken 2420 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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