×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın yükselişte... Gram altın ne kadar oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Altının Gramı#Altın#Çeyrek Altın
Altın yükselişte... Gram altın ne kadar oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 15:42

Altının ons fiyatı yükselişe geçerek 2200 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise 2277 TL'ye kadar çıktı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları rekorlar kırmış ancak sonra düşüşe geçmişti. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD enflasyonunun hala yüzde 2 hedefine inmediğini ancak bu yıl içinde faiz indirimine başlayabileceklerini belirtmişti. 

2172 dolar seviyesinden güne başlayan altının ons fiyatı gün içinde 2200 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu anda altının ons fiyatı 2192 dolar seviyesinde. Ons/Altın'daki yükselişin etkisi ile güne 2244 TL seviyesinden başlayan gram altın ise 2277 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada altının fiyatı ise 2403 TL seviyesinde. Çeyrek altın 4121 TL fiyatından alıcı buluyor. 

Gözden KaçmasınKaana milli göz... ASELSAN AESA radarı ile Türkiye sayılı ülkeler arasındaKaan'a milli göz... ASELSAN AESA radarı ile Türkiye sayılı ülkeler arasında Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altının Gramı#Altın#Çeyrek Altın

BAKMADAN GEÇME!