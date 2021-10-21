Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik! 'Güçlenme beklemek yanlış olacak'

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Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla beraber, yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Güvenli liman denilince akla ilk gelen ‘sarı maden’ olduğundan, bu süreçte altın fiyatları tarihi yüksek seviyeleri gördü. Altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken; ons gümüş fiyatları da bu yükselişe eşlik etti.

Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, küresel piyasalarda yeni yatırımcı sayısı hızlı bir artış gösterirken; bu durum altın fiyatları, kripto para piyasaları ve hisse senedi piyasalarında rekor seviyelerin yaşanmasını sağladı. Bunun bir getirisi olarak, yerli yatırımcının da gram altın talebi artarken, Türkiye artan bu altın talebini karşılayabilmek için altın ithalatını artırdı.

2021 yılına geldiğimizde, pandemi koşullarında başlayan normalleşme adımlarıyla beraber, yatırımcıların risk iştahı yükselmeye başladı ve bu da dolayısıyla yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı. 2020 yılında tabiri caizse altına hücum eden yatırımcının, 2021 yılına geldiğimizde özellikle geçtiğimiz 4 ayda fiyatlarda yaşanan yatay hareketlerin etkisiyle de altına ‘kırgın’ olduğu gözlemleniyor.

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Altına olan talebin düşmesine sebep olarak öne çıkan diğer gündem maddelerini ise, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını değiştirmeye yönelik sinyallerle beraber doların dünyada güç kazanması ve kripto para birimlerinde yaşanan dikkat çekici yükselişler sonrası bu piyasalarda artan yatırımcı ilgisi olarak sayabiliriz. Konunun uzmanları tüm gelişmeler dikkate alındığında, altın talebinde yaşanan bu düşüşün bir süre daha devam edebileceği öngörüsünü değerlendiriyor.

ALTIN İTHALATINDA KESKİN DÜŞÜŞ

2021 yılında altın ve gümüş ithalatında gerçekleşen veriler dikkat çekti. Borsa İstanbul rakamlarına göre; 2021 yılının ilk 4 ayında Türkiye toplam 40 bin 652 kilogram altın ithalatı yaparken, son 5 ayda ise sadece 12 bin 89 kilogramlık altın ithalatı yaptı.

Mayıs ve eylül aylarını kapsayan dönemde yapılan altın ithalatında yılın ilk dört ayında yapılan ithalata oranla yüzde 70’in üzerinde düşüş gerçekleşti.

2021 yılında en çok altın ithal edilen ay 13 bin 256 kilogram ile mart ayı oldu. İthalatın en düşük olduğu ay ise 1.469 kilogram ile temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

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GÜMÜŞ İTHALATI DA AZALDI

Gümüş ithalatı verilerinde de benzer bir durum söz konusu. Yine Borsa İstanbul verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında toplam 189 bin 69 kilogram gümüş ithal edilirken, mayıs ve eylül aylarını kapsayan beş aylık dönemde bu rakam yüzde 16.9 düşüşle 157 bin 19 kilogram oldu.

Dokuz aylık dönemde gümüş ithalatının zirve yaptığı ay 69 bin 877 kilogram ile mart ayı oldu. En düşük gümüş ithalatı yapılan ay ise 12.657 kilogram ile şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

ALTIN TALEBINDE GÜÇLENME BEKLEMEK YANLIŞ OLUR

Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı cari işlemler dengesi verilerine göre, Türkiye 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2 bin 479 milyon dolar altın ithalatı gerçekleştirdi. Bu rakam 2020 yılı aynı dönemde 13 bin 148 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye özellikle geçen yılın tamamında 22 bin 402 milyon dolar gibi tarihinin en yüksek altın ithalatını gerçekleştirmişti. Bu rakam 2020 yılı cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen bir faktör olmuştu. Neyse ki bu yıl altın ithalatı düşük düzeylerde seyrediyor.

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Altın ithalatının geçen yıl patlamasında en büyük etken ons altın fiyatlarındaki yükseliş oldu diyebiliriz. 2019 yılından gelen yükseliş 2020 yılında da devam etti ve 1562 dolar ile başladığı yılı 1900 dolar seviyelerinde kapadı. Pandeminin ortaya çıkması ile dünya ekonomilerine yönelik endişeler ABD Dolarını zayıflatırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı ons altına yöneldi ve fiyatlarda ciddi artış oldu. Kişilerin evde kalması da tasarruflarını yönetme isteğini arttırdı ve dünya piyasalarına inanılmaz bir yeni yatırımcı katılımı oluştu. Bu durum Altın, hisse senedi ve kripto paralarda ciddi yükselişleri beraberinde getirmişti. Yerli yatırımcılarında gram altına yönelmesi ile Türkiye altın üreten bir ülke olmadığı için ise mevcut güçlü talebi ithalata yaparak karşıladı.

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2021 yılında altın talebinin ciddi şekilde düştüğünü görmekteyiz. Bunda en önemli etkenin 2020 yılındaki pandemi kaynaklı psikolojilerin normale dönmesi diyebiliriz. İkinci etken ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına doğru hazırlık yapmasının ABD Dolarını dünya piyasalarında tekrar güçlenmesine neden oldu. Bu beklenti ons altın fiyatlarının baskılanmasına neden oluyor. Bu durum ise altına olan talebin düşmesini sağladı. Bir başka faktör ise, kripto paraların yıldızının parlaması oldu. Parasını gram altına yatırmaya alışmış yatırımcılar, kripto paradaki yükselişlerin cazibesine kapılarak bu piyasalara yöneldi. Bu durumda altına talepteki düşüşte bir başka faktör oldu diyebiliriz.

Ons Altın 2021 yılı genelinde, 1680 ile 1850 dolar arasında yatay bir dalgalanma gerçekleştiriyor. ABD dolarının Fed kaynaklı güçlenmesi altın fiyatlarında baskı yapıyor ve bu devam edebilir. Bir süre daha altına olan talepte güçlenme beklemek yanlış olacak görünüyor. Yerli yatırımcılar ise, DolarTL kurundaki yükseliş nedeni ile gram altına ilgi gösterebilir. Ancak bunun sınırlı olmasını bekliyorum.

DÜŞÜŞÜN ÖNCELİKLİ NEDENİ İTHALATI ZORLAŞTIRAN DÜZENLEME

Mehmet Ali Yıldırımtürk - İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı

Yatırımcı tahmini çok değişmedi. Belki, yüzde 30 oranında bir değişiklik olmuştur. Düşüşün öncelikli nedeni ithalatı zorlaştıran düzenleme. Daha önce 12 analiz firmasından alınan raporla ihracat yapılıyordu. Şimdi sadece darphane ve damga matbaasından alınan raporla yapılıyor. İhracat yapanların ithalat yapma yetkisi vardı. Bu da tabii sınırlandı ve ithalat düştü. Altın ithalatı ise, cari açığı azaltmak için sınırlandırıldı.

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