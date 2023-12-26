Altın fiyatlarında rekor! Kapalıçarşı'da 2012 lira seviyesi görüldü

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Sene sonunun gelmesiyle birlikte altına olan rağbet arttı. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.

2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.

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PİYASALARDA NOEL TATİLİ

Avrupa ülkeleri, Güney Afrika, Kanada, Hong Kong'da Noel tatili nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

ONS ALTIN PRİMLİ

Ons altın güne 2053 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2053 dolar, en yüksek de 2065 dolar seviyesi görüldü.

ULUSLARARASI PİYASALARDA GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

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FİZİKİ ALTIN REKOR SEVİYEDE

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 04:00-05:00 arasında 2012 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 1997 liradan alış, 2004 liradan satış olarak işlem görüyor.