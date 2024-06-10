Altın fiyatlarında neler oluyor?

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Altın fiyatlarının gözü kulağı ABD'deki verilerde. ABD'deki faiz, istihdam rakamları altın fiyatları için belirleyici unsur oluyor.

Son açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte altın fiyatları sert düşüş gördü. ABD'de tarım dışı istihdamın güçlü gelmesiyle birlikte ekonominin ısınmaya devam edeceği beklentileri yükseldi.

Ons altın güne 2293 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2289 dolar, en yüksek de 2301 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2293 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ise güne 2382 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 2382 lira, en yüksek de 2407 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2397 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2410 liradan alınırken 2420 liradan satılıyor.