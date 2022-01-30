Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Haftaya 1850 dolar seviyesinin yakınında başlayan ons altın, Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirdi.

Pazartesi günü 1844 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, gün içerisinde en düşük 1829 dolar seviyesini gördükten sonra kapanışı 1842 dolar bandında yaptı.

Ons altındaki yükseliş salı günü de devam etti ve ons altın haftalık gün içi zirvesini 1853 dolar ile salı günü gördü. Ons altın aynı gün en düşük 1834 dolar seviyesine çekildi. Kapanışı ise 1847 dolar seviyesinde gerçekleştirdi.

Ons altında çarşamba günü ise gidişat tersine döndü. Fed'in faiz kararını açıklayacağı gün olan çarşamba günü ons altın, 1815 dolar ile 1850 dolar arasında dalgalandıktan sonra 1818 dolar seviyesinde günü tamamladı.

PERŞEMBE GÜNÜ 1800 DOLARIN ALTINA İNDİ

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Ons altında aşağı yönlü hareket perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1822 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı ise 1795 dolar seviyesinde gerçekleştirerek tekrar 1800 doların altına geriledi.

Ons altında kan kaybı haftanın son işlem gününde de devam etti. Ons altın 1780 dolar ile 1799 dolar arasında dalgalandıktan sonra kapanışı 1788 dolar seviyesinde yaptı.

Böylece ons altın kapanış değerleri göz önüne alındığında haftayı yüzde 2.9 düşüşle tamamladı.

YILIN İKİNCİ YARISI ALTIN İÇİN KRİTİK

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy ons altında yılın ikinci yarısının kritik olduğunu ifade etti. Fed'in faiz artırımları sonucunda, enflasyonist baskının biraz hafifleyeceğini düşündüğünü ifade eden, Özsoy, "Bu durum da yılın özellikle ikinci yarısından itibaren, ons altın fiyatını aşağıya doğru baskılayacaktır. Dolayısıyla şu andaki görünüme baktığımızda 1818 dolar seviyesi geçilmediği müddetçe, ons altın fiyatının yükseliş trendine geçeceğini söylemek zor. Aşağıda ise, 1792 dolar destek seviyesinin kırılıp kırılmayacağı da önemle takip edilmeli." yorumunda bulundu.

Uzmanlar 1763, 1745, 1736 dolar seviyelerinin destek, 1785, 1805, 1829 dolar seviyelerinin ise direnç olduğu görüşünde.

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GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Geride kalan haftada gram altın da ons altına benzer bir seyir izledi. Haftanın ilk işlem gününde 787 TL ile 801 TL arasından dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü 799 TL seviyesinde tamamladı.

Gram altın da ons altın gibi haftalık zirvesini salı günü gördü. Gün içerisinde 806 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük 794 TL olduktan sonra kapanışı 800 TL'den gerçekleştirdi.

Gram altın fiyatları çarşamba günü itibarıyla düşüşe geçti. En yüksek 805 TL'ye yükselen gram altın, en düşük 792 TL seviyesini gördükten sonra kapanışı 794 TL'den yaptı.

Gram altındaki düşüş perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde 784 TL ile 796 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın gün sonunda 787 TL değerini aldı.

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Haftanın son gününde de ons altında kaynaklı düşüşünü sürdüren gram altın, gün içerisinde en düşük 773 TL, en yüksek ise 789 TL arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışı 777 TL'den yaptı.

Böylece gram altın kapanış değerleri göz önüne alındığında haftayı yüzde 2.7 düşüşle tamamladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Sert düşüş yaşayan kripto paralar ise toparlanma eğiliminde. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bİtcoin son 7 günde yüzde 8.1 değer kazandı. Bitcoin'de son 24 saatlik kazanç ise yüzde 1 seviyesinde oldu. Böylece Bitcoin'in güncel fiyatı 38 bin 100 doların üzerine çıktı.

ETHEREUM

Ethereum da kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Son bir haftada yüzde 6 değer kazanan Ethereum, son 24 saatte ise yüzde 2.5 değerlenerek 2 bin 600 doların üzerine çıktı.

BINANCE COIN

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Önde gelen kripto para birimlerinden Binance Coin, son bir haftada yüzde 2.2 değer kazansa da, son 24 saatte yüzde 1.7 değer kaybetti. Binance Coin'in güncel fiyatı 385 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE

Önde gelen bir diğer kripto ara birimi olan Ripple'da yaşana değer kazancı ise diğer kripto paralara göre daha sınırlı oldu. Ripple son 7 günde yüzde 1.8 değer kazanırken, son 24 saatte ise 1.1 değer kazanarak 0.62 dolar seviyesinde işlem gördü.