Altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak: ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak?
Bir süredir baskılanan altın fiyatları için yatırımcıların beklentisi ABD teşvik paketine çevrildi. Aylar önce 530 TL seviyelerini gören altın fiyatları, gram başına 100 TL'lik bir düşüşle artış beklentisi içerisinde bulunan yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Yükseklerden altın alımı yapan yatırımcıların takip ettiği göstergelerden birisi olan ABD teşvik paketi, ons altın için yön belirleyici nitelik taşıyacak. Peki, ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? İşte, o konuda bazı bilgiler
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın ilk icraatlarından birisi olması beklenen ABD teşvik paketi, kişi başı 2 bin dolarlık yardımı da içerisinde barındıracak. ABD'nin 2 trilyon doları bulması beklenen teşvik paketini açıklamasıyla birlikte enflasyonda bir artış yaşanması beklenirken, bu durumun ons altının artışa geçmesine imkan tanıyacağı düşünülüyor. Peki, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı düşünülen ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ABD TEŞVİK PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD teşvik paketi ile 2 bin dolarlık destek verileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'ın paket hakkında detayları açıklaması bekleniyor. Uluslararası basında ABD teşvik paketinin 14 Ocak Perşembe günü duyurulacağı öne sürülüyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN SON DURUM BİLGİLERİ
ABD teşvik paketlerinin açıklanması beklenirken altın fiyatları için son durum bilgileri şu şekilde;
Gram altın 14 Ocak Perşembe günü 439 TL'den satılırken 435 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 711, satış fiyatı 725TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.422, satış fiyatı 1.451 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.928 satış fiyatı 2.958 TL,
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