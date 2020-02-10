Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın günü nasıl kapattı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,73 artışla 304,60 liradan tamamladı. İşte, 10 Şubat 2020 altın piyasalarında son durum...

İstanbul Kapalıçarşı’da 304,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304,60 liradan, 2 bin 6 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 27 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 960 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 980 liradan, 980 liradan alınan Yarım Ziynet 990 liradan ve 490 liradan alınan Çeyrek Ziynet 495 liradan satıldı.