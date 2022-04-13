ALTIN FİYATLARI canlı takip: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

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Altın fiyatları canlı takip ekranı yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, ‘Teknik tarafta genel düşüncem; yükselişler kısa vadede devam etse dahi, alıcılı işlemlerin etkisinin artabilmesi için 2000 dolar eşiğinin üzerine kalıcılıkla tekrar çıkmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde, 2000 dolar altındaki yükselişlerin satışlarla karşılanması ihtimalini güçlü görmekteyim.’ dedi.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 922,15 liradan alınıyor ve 922,33 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.499,00 liradan alınıyor, 1.513,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.997,00 liradan alınıyor, 3.027,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.983,00 liradan alınıyor, 6.031,00 liradan satılıyor.

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1969 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Küresel tarafta, son günlerde; Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarına “hızlı” geçiş beklentileri, Rusya ve Ukrayna arasında yılan hikayesine dönen müzakerelerin hâlen sonuca ulaşamaması ve Çin’de, Şangay gibi önemli şehirlerde hızla artan Covid-19 vaka sayılarının; ülkenin uyguladığı “sıfır covid” politikası çerçevesinde gündeme alınan yeni karantina tedbirleri üzerinden Çin ve küresel ekonomi üzerinde oluşturması muhtemel büyüme baskısının etkisi ile risk alma iştahında zayıflamalar söz konusu. Bu bağlamda, ABD başta olmak üzere küresel borsalarda oluşan satış baskısında “güvenli liman” talebi gören ons altında, temel tarafta yine bu gelişmeleri takipte olacağız.

Teknik olarak ise; yukarı taraftaki 1969 direnç bölgesini ilk etapta “pivot” olarak takip edeceğiz. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; 2000 dolar ve üzerine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilecekken, 1969 altı kalıcılıkta ise; sırasıyla 1927 ve 1902 bölgelerine doğru yeniden satıcılı işlemler ön plana çıkabilir.

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Teknik tarafta genel düşüncem; yükselişler kısa vadede devam etse dahi, alıcılı işlemlerin etkisinin artabilmesi için 2000 dolar eşiğinin üzerine kalıcılıkla tekrar çıkmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde, 2000 dolar altındaki yükselişlerin satışlarla karşılanması ihtimalini güçlü görmekteyim. Olası geri çekilmelerde ise; satış baskısının derinleşmesi için 1888-1877 bölgesi altında kapanışlar görmek gerekmekte.