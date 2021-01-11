Altın fiyatları Canlı: 11 Ocak gram altın ve ons altın son durum bilgileri...Altın fiyatları düşüşe devam edecek mi?

Yatırımcısının son durumunu yakından izlediği altın fiyatları, pek çok göstergeye bağlı olarak geri çekilmesini sürdürüyor. Güvenli liman olarak adlandırılan gram altın fiyatları üzerinde belirleyici rol üstlenen ons altın ve dolar kuru, düşüş seyri göstermesi dolayısıyla 11 Ocak Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. Kripto paraların revaçta olması dolayısıyla yatırım önceliği sarsılan gram altın, ABD merkezli kararlar ve küresel haberlere göre de şekil alıyor. İşte, 11 Ocak Pazartesi gününe ait altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları

11 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 11 Ocak Pazartesi günü 434 TL'den satılırken 430 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 703, satış fiyatı 717TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.406, satış fiyatı 1.435 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.894 satış fiyatı 2.923 TL,

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ALTIN YORUMLARI: PANDEMİ, ABD’DE SİYASİ KARMAŞA DERKEN ASIL GÜNDEM GÖZLERDEN KAÇMASIN.

Rıdvan Baştürk/Özel Fon Yöneticisi



Bu gündem ABD 10 yıllık tahvil faizleridir. Geçen yıl pandemi etkisi nedeniyle yüzde 1.90’lardan yüzde 0.50’ye gerileyen faiz, mevcut durumda yüzde 1’in üzerinden işlem görüyor. Faizlerin yükselmesi ise, ons altın için risk unsuru olarak görülebilir. Bunun bir fragmanını dün yaşadık. Ons altın hızlı bir şekilde 60 dolar düşüş gösterdi.

Tabii bu hareketler gün gün bakmak yerine genel resim olarak bakmak gerekiyor. ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1.20’ye doğru potansiyel yükseliş alanı bulunuyor. Faizlerin buraya gitmesi, ons altını da baskı altında tutabilir. Bu iki enstrüman arasında tarih boyunca ters korelasyon söz konusu.

Ons altın için 1900 dolar seviyesi teknik olarak çok kritik bir destek durumunda. 6 Ocak tarihli sert satışta bu seviyeden toparlanma geldi. Ons altın için net bir baskı, ancak 1900 dolar altına sarkılması durumunda söz konusu olacaktır. Genel görünümde ise, yükselişler satış fırsatı vermeye devam edebilir.

Dolar kurunda baskı devam ediyor. Yurt içinde artan faizler ve dolar endeksinin baskı altında kalması kuru aşağı çekmeye devam ediyor. Genel görünümde 7.50 TL altında kalındığı sürece baskı devam edebilir. 7.20 TL ise sıradaki önemli destek olarak izlenebilir.

Gram altına baktığımızda ise 11 Kasım’dan bu yana 473 TL altında kaldığı sürece aşağı yönde görüş belirtmiştim. Bu görünüm hala devam ediyor. Baskının ortadan kalkması için 473 TL’nin yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Düşüşlerde ise 440-430 TL bandı kısa süreli toparlanma bölgesi olabilir.