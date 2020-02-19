Altın fiyatları bugün 2020 canlı ve grafik bilgileri!

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 19 Şubat Çarşamba günü artış eğiliminde olan gram altın, 313 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 19 Şubat Çarşamba günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 299 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 308 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 19 Şubat Çarşambagünü 517 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 313 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,087 liradan alınıp 2,108 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,035 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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