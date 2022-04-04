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ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın
ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 915,20 lira seviyesini, en düşük ise 909,80 lira seviyesini gördü. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları 4 Mart itibari ile gündemde yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler fiyatları etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan gram altın bugün 906,05 liradan alınıyor ve 906,26 liradan satılıyor. 

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 906,05 liradan alınıyor ve 906,26 liradan satılıyor. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.473,00 liradan alınıyor, 1.491,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.945,00 liradan alınıyor, 2.982,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar




CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.880,00 liradan alınıyor, 5.943,00 liradan satılıyor. 

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 915,20 lira seviyesini, en düşük ise 909,80 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:37 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 912,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1490 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 139 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, perşembe günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 915 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.

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#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın

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