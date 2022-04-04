ALTIN FİYATLARI 4 Nisan: Canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları 4 Mart itibari ile gündemde yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler fiyatları etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan gram altın bugün 906,05 liradan alınıyor ve 906,26 liradan satılıyor.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 906,05 liradan alınıyor ve 906,26 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.473,00 liradan alınıyor, 1.491,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.945,00 liradan alınıyor, 2.982,00 liradan satılıyor.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 915,20 lira seviyesini, en düşük ise 909,80 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:37 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 912,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1490 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 139 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, perşembe günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 915 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.