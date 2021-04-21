Alldoge kapandı mı? Alldoge ödeme yapmıyor iddiası
Son günlerde Elon Musk'un da arkasında durmasıyla inanılmaz bir artış gösteren Doge coin, mining (madencilik) konuları ile de gündemde yer alıyor. Alldoge isimli bir internet sitesi üzerinden Doge coin madenciliği yapılabileceğini duyan yatırımcılar, belirli bir süre biriktirdikleri Doge coinleri için ödeme alamayınca internet üzerinden durumun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, bu işlemin yapıldığı Alldoge isimli site kapandı mı, neden ödeme yapmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı
Herhangi bir dayanağı olmayan Alldoge isimli site üzerinden madencilik yaparak günlük belirli miktarlarda Dogecoin sahibi olan yatırımcılar, madencilik yaptıkları coinleri çekmek için hesaplara belirli miktarlarda para yatırma zorunluluğunu yerine getirdi. Ancak pek çok yatırımcı, hesaplarındaki coinleri çekmek istediklerinde Alldoge ödeme yapmıyor serzenişinde bulundu.
Pek çok kişi para çekim emrinin beklediğini ifade ederken, site yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.
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