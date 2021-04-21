Alldoge kapandı mı? Alldoge ödeme yapmıyor iddiası

Herhangi bir dayanağı olmayan Alldoge isimli site üzerinden madencilik yaparak günlük belirli miktarlarda Dogecoin sahibi olan yatırımcılar, madencilik yaptıkları coinleri çekmek için hesaplara belirli miktarlarda para yatırma zorunluluğunu yerine getirdi. Ancak pek çok yatırımcı, hesaplarındaki coinleri çekmek istediklerinde Alldoge ödeme yapmıyor serzenişinde bulundu.

Pek çok kişi para çekim emrinin beklediğini ifade ederken, site yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

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