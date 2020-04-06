Alışveriş alanlarında hareket yüzde 75 geriledi

Salgın ile mücadele etmeyi amaçlayan politikalara yanıt olarak neyin değiştiğine ilişkin bilgiler sağlamayı amaçlayan raporda, alışveriş ve eğlence, market ve eczaneler, parklar, toplu taşıma istasyonları istasyonları, iş yerleri ve ikamet yerleri olmak üzere 6 farklı kategoride ülkelere göre zaman içerisinde değişen hareket eğilimleri gösteriliyor. Raporda, birkaç hafta boyunca süren hareketlilik eğilimlerinin yaklaşık 2-3 gün önce sunulan en güncel verilerle gösterildiği ve verilerin 3 Ocak- 6 Şubat’ta beş haftalık süre boyunca haftanın ilgili günü için ortalama değer olan taban çizgisi rakamıyla karşılaştırıldığı kaydedildi.

ULAŞIM YÜZDE 71 DÜŞTÜ

Rapora göre, 16 Şubat-29 Mart’ta, marketler, gıda depoları, çiftçi pazarları, özel gıda mağazaları, ilaç depoları gibi market ve eczane alanında ise topluluk hareketliliği yüzde 39 azalırken, yine aynı zaman diliminde milli parklar, halk plajları, marinalar, köpek parkları, plazalar ve halk bahçeleri gibi parklar da ise topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı. Metro, otobüs ve tren istasyonları gibi toplu taşıma merkezlerini içeren toplu taşıma istasyonları alanında topluluk hareketliliğinin yüzde 71 azaldığı belirtilen raporda, iş yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 45 azaldığı ve ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği eğilimin ise yüzde 17 arttığı kaydedildi.