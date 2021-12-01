Ali Hortaçsu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haberin Devamı

Ali Hortaçsu 1974 yılında dünyaya geldi. Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörüdür. Sanat ve Bilim Amerikan Akademisi ve Ekonometrik Derneği üyesidir. Piyasaların işleyişi konusunda uzmandır. Kayseri yakınlarındaki Kanes'te bulunan eski tüccarların kayıtlarını sorgulamak için istatistiksel yöntemler kullanan ekibin bir üyesiydi.

Antik kentlerin muhtemel yerini tespit etmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Piyasadan mikro düzeyde veriler topladı ve bunları tercih ve teknoloji parametrelerini tahmin etmek için kullandı. Bu çalışma ile insan davranışlarını rasyonalize etmeyi, “etkin” ölçütler yaratmayı ve mevcut piyasa sonuçları ile etkin piyasa sonuçları arasındaki boşluğu hesaplanabilir hale getirmeyi amaçladı.

Son araştırmaları endüstriyel organizasyon; müzayedeler; arama ve eşleştirme modelleri; üretim ve finansal ağlar; finans, enerji piyasaları ve internetteki uygulamalar üzerine gerçekleşti.