Ali Çandır: Kamu bankası destekli dijital sistem kurulmalı

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Kar yağışları nedeniyle nakliyede yaşanan ve yaşanacak sorunlar da eklenince önümüzdeki günlerde yaş sebzede fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ali Çandır, bir süre yaş meyve sebzenin pahalıya tüketileceğini kaydetti.

SIKINTILAR YAŞANIYOR

Tarım sektörüne yönelik gerçekçi destekler sağlanması gerektiğini söyleyen Çandır, ATB Ocak ayı meclis toplantısında, “Bu desteklerin bir bölümü yıllardır ürettiği oranda alamadığı destekleme ödemeleridir. Diğer bir bölümü ise krediye erişimle ilgilidir” dedi. Merkez Bankası’nın politika faizini 5 puan düşürerek yüzde 14’e getirmesine rağmen eylül ayında yüzde 20 civarında bulunan kredi faizlerinin yüzde 30’ları aştığına dikkat çeken Çandır, krediye erişimde de ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

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2020 yılında yüzde 6’ya yakın büyüyen tarım sektörünün 2021 yılında bu rakamı tekrar edemediğini belirten Çandır, “Halbuki tarımsal üretim ve ticaret kapasitemizi arttırmak birincil görev olmalıdır. Bu amaçla, üreticinin yüzde 30’u aşan vadeli girdi maliyetlerinin azaltılması ve benzeri kolaylıklar için kamu bankası destekli bir dijital tedarik sitemi acilen kurulmalıdır. Bu sistem hayata geçirildiğinde üretimdeki girdi maliyetlerini önemli ölçüde azalacaktır. Diğer taraftan tarım sektörümüzün talebi olan tarım sektörüne uygun bir sosyal güvenlik sistemi uygulanmalıdır” talebini dile getirdi.

Önümüzdeki dönemin, dünyada tarımsal üretim ve ticari faaliyetlerin birincil stratejik alan olarak kabul edilip hareket edileceği bir dönem olacağını söyleyen Ali Çandır, “Tarım sektörünün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır. Son yıllarda bir büyüyüp bir küçülen tarım sektörünün, istikrarlı bir biçimde büyümesi sağlanmalıdır. Bunun için de maliyet yapısının mutlaka katma değer oluşturacak şekilde düzenlenmesi şarttır. Yani dışarıdan satın alınan mal ve hizmet maliyetlerinin payı mutlaka düşürülmelidir. Aksi halde her kur hareketi bizleri savurmaya devam edecektir” diye konuştu.

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‘ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI’

ELEKTRİK ve doğalgaz krizlerine daha dayanıklı olabilmemiz için ülke olarak enerji arzı güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydeden Ali Çandır, enerjide dışa bağımlılığımız devam ettiği sürece bu tip krizleri yaşamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Çandır, “Doğalgaz rezervimiz olmaması ve fosil yakıtlar üzerindeki çevresel baskının artmasını da göz önünde de bulundurarak enerji verimliliğimizi ve yenilebilir enerji üretimimizi artırmalıyız. Bunun için yenilebilir enerji alanında yapılacak yatırımlar kamu tarafından daha fazla desteklenmelidir. Bu yatırımlar bizlere ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda da önemli avantaj sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.