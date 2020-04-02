Albayrak’tan ücretli öğretmenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele sürecinde firmalara, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmaları çağrısında bulunarak, “Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım” dedi. Albayrak, ücretli öğretmenler için de, “Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” mesajını verdi. Türkiye’de devlet okullarında 60 bin ücretli öğretmen, 70 bin usta öğretici bulunuyor. Özel okullardaki öğretmenlerle birlikte bu sayı yaklaşık 140 bin öğretmeni buluyor.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoyla, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunurken, Türkiye’nin bu salgından çok daha güçlenerek çıkacağını söyledi. Hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacaklarını vurgulayan Albayrak, “Azami sağlık hassasiyeti önceliği ile üretimimizi sürdüreceğiz. İşini, gelirlerini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Türkiye olarak yakın dönemde hayata geçirdiğimiz adımlar ve yatırımlar neticesinde bu sürece iyi bir durumda girdik. Bu salgın, ekonomide tarihi kur saldırıları ile aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımız ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.” diye konuştu.

SANAYİMİZİ CANLI TUTACAĞIZ

Bakan Albayrak, salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide de yepyeni bir dönemin başlayacağına dikkati çekerek, “İşte o güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız, üretim altyapımızı ayakta tutacağız. Sanayimizi canlı tutacağız.” ifadesini kullandı.

Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı yol haritası çerçevesinde öncelikli adımlarını hızlıca attıklarını belirterek, ilk günden itibaren, sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını ifade ettiklerine dikkati çekti. Bu süreçte getirdikleri tedbir ve desteklerle ilgili bilgileri hatırlatan Albayrak, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkardıklarını, dar gelirli 2 milyon aileye bin lira nakdi yardım kararı aldıklarını, bu yardımların kapsamı ve nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, geliri 5 bin lira altında olan tüm vatandaşlara uygun ödemelerle ihtiyaç desteği paketini devreye aldıklarını anımsattı.

‘KÜÇÜK ESNAFIMIZ ENDİŞE ETMESİN’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında” ifadesini kullandı. Türkiye genelinde 1.9 milyon esnafı mücbir sebep kapsamına aldıklarına işaret eden Albayrak, masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını ertelediklerine dikkati çekti. Albayrak, Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmaların çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığı ile 25 bin liralık hazine destekli, oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Esnafımızdan bu kapsamda sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve oda kaydı dışında hiçbir belge istemiyoruz. Tek imza ile tüm başvurularını yapabilirler.”

SÜREÇ UZARSA İŞSİZLİK SİGORTASI DESTEK

Her ülkenin hem salgınla hem de ekonomik etkileri ile kendi yapısına uygun stratejilerle mücadele ettiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümet olarak tüm imkanlarını, B-C planlarını sürece göre kurgulamaya devam ettiklerini, buna yönelik adımlarını attıklarını ve atacaklarını belirtti. Albayrak, gerek İşsizlik Fonu’nun sağlam bilançosu, gerek ekonomi yönetimindeki kurumların

ellerindeki araçların sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşun sürmesi için önemli bir destek sağlayacağını ifade ederek, “Devlet-millet dayanışması ile, ekonomideki tüm imkanlarımız ile sosyal yardımlaşma kampanyamızla ve vatandaşımızın en az iş ya da gelir kaybı ile bu günleri de geride bırakacağız.”

dedi.