Albayrak’tan bankacılık zirvesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün bazı bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.
Koronavirüs dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından Bakan Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”
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