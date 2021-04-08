Alanya Belediyesi 10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecektir

Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan 10 adet taşınmaz kiraya verilmek üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale 15/04/2021 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacak.



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