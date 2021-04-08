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HaberlerEkonomi HaberleriAlanya Belediyesi 10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Alanya Belediyesi 10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecektir

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Alanya Belediyesi 10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecektir

Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan 10 adet taşınmaz kiraya verilmek üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan 10 adet taşınmaz kiraya verilmek üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, ihale 15/04/2021 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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