Aktif büyüklüğü 568 milyar TL oldu

Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı, 2 milyar 544 milyon 331 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 568 milyar 834 milyon 636 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 445 milyar 877 milyon 243 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 4 büyüme ile 371 milyar 866 milyon 557 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.8, özkaynak kârlılığı yüzder 16.7, aktif kârlılığı ise yüzde 1.9 seviyelerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak ilk çeyreği, oldukça başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık.

Ekonomiye verdiğimiz kredi desteği, 446 milyar TL büyüklüğe ulaştı. TL kredilerde pazar payımız yüzde 10 seviyesine yükseldi” dedi.

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