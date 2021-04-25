Aksungur'dan büyük başarı! Hedefi 30 kilometreden vurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA’nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.



Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.



SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. ✈️🚀🇹🇷@TUSAS_TR, @SageTubitak ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. pic.twitter.com/onh2yu0xxV — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 25, 2021

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