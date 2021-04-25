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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Aksungur'dan büyük başarı! Hedefi 30 kilometreden vurdu

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Aksungur'dan büyük başarı! Hedefi 30 kilometreden vurdu

Aksungur SİHA 340 kilogramlık KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi vurarak büyük başarı sağladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA’nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

 

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