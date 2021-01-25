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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akkuyu’da inşaat tam gaz

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Akkuyu’da inşaat tam gaz
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Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butskikh, Akkuyu nükleer santralinin üç adet güç ünitesinin eş zamanlı olarak inşa edildiğini söyledi.

Butskikh, Akkuyu nükleer santralindeki son duruma ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, santralin, her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi “III+” nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacağını ifade etti. Tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra Akkuyu NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyar kWh/s üretim yapmasının planlandığını anlatan Butskikh, “Proje katılımcıları, 1. güç ünitesinin 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu’nun 100. yıl dönümünde işletmeye alınmasını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösteriyor” dedi.

MONTAJ YAPILIYOR

Akkuyu NGS sahasının hemen hemen tüm alanlarında inşaat ve montaj çalışmalarının şu anda çok aktif bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Butskikh, ünitelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Birinci ünitenin reaktör binası ve makine bölümünün temel plakaları hazırlandı, koryum tutma ve soğutma aracı projede öngörülen konuma yerleştirildi, reaktör binasının iç muhafaza kabuğunun ikinci katmanının ve kuru reaktör korumasının kurulumu tamamlandı. Pompa istasyonlarının inşaatı yakın gelecekte başlayacak. İkinci güç ünitesinin reaktör ve türbin binalarının temel plakalarının kurulumu tamamlandı, kor tutucu ise projede öngörülen konumuna yerleştirildi. Üçüncü ünitenin inşaat alanında, reaktör ve türbin binalarının temel plakalarının beton hazırlığı tamamlanıyor.” Butskikh, geçtiğimiz günlerde bağlantı yolu yapımındaki patlatma ile ilgili eleştirileri alan Akkuyu’da birinci önceliğin güvenliğe verildiği bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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