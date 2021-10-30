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Akkuyu’da dördüncü üniteye lisans

#Akkuyu Nükleer AŞ#Dördüncü Ünite#Lisans
Akkuyu’da dördüncü üniteye lisans

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansının Nükleer Enerji Kurumu (NDK) tarafından verildiğini bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, lisansın düzenlenmesi, nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin, yarım asırlık nükleer serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerlediğini belirtti.

Akkuyu’da dördüncü üniteye lisans

‘İNŞASINA BAŞLIYORUZ’

“Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS’de önemli bir adım atıldı ve 4. ünitenin inşaat lisansı verildi” diyen Bakan Dönmez şu ifadelere yer verdi: “Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak. Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010’da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren Akkuyu NGS, Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.”
Şirket tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, dördüncü güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınmasının, proje için önemli olduğunu belirterek, “Öncelikle, bu önemli belgenin elde edilmesinde emeği geçen tüm Türk ve Rus meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dördüncü güç ünitesinin yapımına ilişkin lisansın alınmasıyla birlikte 4 üniteli nükleer santralimizin inşaatına ilişkin lisanslama sürecini tamamlayarak Nükleer Düzenleme Kurumundan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık. Artık 4 güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız. Önümüzdeki yılın başında 4’üncü ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Akkuyu Nükleer AŞ#Dördüncü Ünite#Lisans

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